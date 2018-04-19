New York Borsası Düşüşle Kapandı
NEW New York borsası, ABD'li teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüşle günü kayıplarla tamamladı.
NEW New York borsası, ABD'li teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüşle günü kayıplarla tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 83,18 puan (yüzde 0,34) düşüşle 24.664,89 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 15,51 puan (yüzde 0,57) azalışla 2.693,13 puandan kapandı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi 57,18 puan (yüzde 0,78) değer kaybıyla 7.238,06 puana geriledi.
Bugün, ABD'li teknoloji devi Apple'ın hisseleri yüzde 2,8, çip üreticisi Intel'in hisseleri yüzde 2,6 değer kaybetti.