New York Borsası Düşüşle Kapandı

NEW New York borsası, haftanın son işlem gününü kayıplarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 122,91 puan (yüzde 0,50) düşüşle 24.360,14 puandan, Standard&Poor's 500 Endeksi 7,69 puan (yüzde 0,29) azalışla 2.656,30 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 33,60 puan (yüzde 0,47) değer kaybıyla 7.106,65 puana geriledi.

Endekslerdeki düşüşte yatırım bankalarının hisselerindeki kayıplar etkili oldu.

Bugün 2018 yılı ilk çeyrek bilançolarını açıklayan JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo'nun net karlarının piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesine rağmen, bu şirketlerin hisseleri günü kayıplarla tamamladı.

JPMorgan Chase'in hisseleri yüzde 2,7 azalırken, Citigroup ve Wells Fargo'nun hisseleri de sırasıyla yüzde 1,5 ve yüzde 3,1 düşüş gösterdi.

Haftalık bazda ise Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,8, S&P 500 Endeksi yüzde 2 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 2,8 artış kaydetti.