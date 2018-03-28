New York Borsası Düşüşle Kapandı
NEW New York borsası günü, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki kayıplarla düşüşle tamamladı.
NEW New York borsası günü, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki kayıplarla düşüşle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 9,29 puan (yüzde 0,04) azalışla 23.848,42 puandan, Standard&Poor's 500 Endeksi 7,62 puan (yüzde 0,29) düşüşle 2.605,00 puandan kapandı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 59,58 puan (yüzde 0,85) değer kaybıyla 6.949,23 puana geriledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi, antitröst ile rekabet yasaları kapsamında e-Ticaret devi Amazon'un "peşine düştüğü" iddialarının ardından şirketin hisselerinde sert düşüş görüldü.
Amazon'un hisseleri günü yüzde 4,4 kayıpla tamamladı. Küresel internet televizyon ağı Netflix'in hisseleri de yüzde 5 düşüş kaydetti.