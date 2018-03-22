New York Borsası Düşüşle Kapandı

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım kararının ardından günü kayıplarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 44,96 puan (yüzde 0,18) düşüşle 24.682,31 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 5,01 puan (yüzde 0,18) azalışla 2.711,93 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 19,02 puan (yüzde 0,26) değer kaybıyla 7.345,29 puana geriledi.

Fed, iki günlük toplantısının ardından, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Fed yetkilileri, bu yıla yönelik üç faiz artışı beklentisini korurken, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin faiz tahminlerini yukarı çekti.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 2019 ve 2020 yıllarına yönelik medyan faiz projeksiyonları ise sırasıyla yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a ve yüzde 3,1'den yüzde 3,4'e yükseltildi. Bu oranlar, banka yetkililerinin gelecek yıl üç, bir sonraki sene ise iki kez faiz artırmayı planladıklarını gösterdi.

Öte yandan, veri skandalıyla mücadele eden Facebook'un hisseleri bugün toparlanarak, günü yüzde 0,7'lik kazançla tamamladı.

Facebook'un hisseleri dün ve evvelsi gün toplam yüzde 9,1 değer kaybetmişti.