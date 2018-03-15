New York Borsası Düşüşle Kapandı

NEW New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ekonomi politikalarının "ticaret savaşına" neden olabileceği endişesinin artmasıyla günü düşüşle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 248,91 puan (yüzde 1) düşüşle 24.758,12 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 15,83 puan (yüzde 0,57) azalışla 2.749,48 puandan kapandı. Böylece, her iki endeks üç işlem günü üst üste düşüş kaydetmiş oldu.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 14,20 puan (yüzde 0,19) değer kaybıyla 7.496,81 puana geriledi.

Çin'in "fikri mülkiyet" ihlalleri gerçekleştirdiğini iddia eden Trump'ın ABD'nin Çin ile olan ticaret açığını düşürmek için Çin'den ithal edilen mallara ek gümrük vergisi getirebileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, Trump'ın bu adımı atması durumunda Çin'in misilleme yapabileceğini ve bunun ticaret savaşına neden olabileceğini vurguluyor.