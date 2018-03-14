New York Borsası Düşüşle Kapandı

NEW New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rex Tillerson'u Dışişleri Bakanlığı görevinden alma kararının ardından günü düşüşle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 171,58 puan (yüzde 0,68) düşüşle 25.007,03 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 17,71 puan (yüzde 0,64) azalışla 2.765,31 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 77,31 puan (yüzde 1,02) değer kaybıyla 7.511,01 puana geriledi. Böylece, endeksin 7 işlem günlük kazanç serisi sona ermiş oldu.

ABD'li savunma şirketi ve uçak üreticisi Beoing'in hisseleri yüzde 1,6 düşüş gösterirken, yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs'in hisse başına değeri yüzde 1,8 değer kaybetti.

Trump, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tillerson'ı görevden alarak yerine ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo'yu getireceğini açıklamıştı.