New York Borsası Düşüşle Kapandı
NEW New York borsası, 10 yıllık ABD devlet tahvili getirisinin son 4 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından günü düşüşle tamamladı.
NEW New York borsası, 10 yıllık ABD devlet tahvili getirisinin son 4 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından günü düşüşle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 166,97 puan (yüzde 0,67) azalışla 24.797,78 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 14,93 puan (yüzde 0,55) kayıpla 2.701,33 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 16,08 puan (yüzde 0,22) değer kaybıyla 7.218,23 puandan günü tamamladı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün yayınlanan ocak ayı toplantı tutanaklarının ardından 10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi yüzde 2,955 yükselerek son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 30-31 Ocak'ta düzenlenen son toplantısına ilişkin bugün yayınlanan tutanakları, Fed yetkililerinin bu sene yapılacak faiz artışları konusunda görüş birliğinde olduğunu gösterdi.