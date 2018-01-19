New York Borsası Düşüşle Kapandı

NEW New York borsası, bütçe krizi nedeniyle ABD federal hükümetinin kapanma tehlikesinin artmasıyla günü düşüşle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 97,84 puan (yüzde 0,37) düşüşle 26.017,81 puana geriledi.

Standard & Poor's 500 Endeksi 4,53 puan (yüzde 0,16) azalışla 2.798,03 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 2,23 puan (yüzde 0,03) değer kaybıyla 7.296,05 puana düştü.

ABD'li enerji devlerinden General Electric'in hisse başına değeri yüzde 3,3 düşerken, uçak üreticisi ve savunma devi Boeing'in hisseleri yüzde 3,1 azaldı.

ABD'de federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan üçüncü geçici bütçenin süresi yarın gece dolacak.

Federal mali yılın 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona erdiği ABD'de her sene yaşanan bütçe krizleri, hükümetin en son 2013'te olmak üzere toplamda 12 kez kapanmasına yol açtı.