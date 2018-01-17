New York Borsası Düşüşle Kapandı

NEW Haftanın ilk işlem gününe rekorlarla başlayan New York borsası, ABD hükümetiyle ilgili endişelerin artmasıyla günü düşüşle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 10,33 puanlık (yüzde 0,04) düşüşle 25.792,86 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 9,82 puan (yüzde 0,35) azalışla 2.776,42 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 37,43 puan (yüzde 0,52) değer kaybıyla 7.223,69 puana düştü.

ABD'de federal hükümet ve kurumlarının kapanmaması için ABD Kongresinin en geç cuma günü kamu harcamaları yasa tasarısını geçirmesi gerektiğine dikkati çeken uzmanlar, Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerin bu konuda henüz anlaşmaya varamamasının yatırımcılarda endişe yarattığını belirtti.