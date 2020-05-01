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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı
01.05.2020 16:58 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:58

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,9 azalışla 24.120,78 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,9'luk değer kaybıyla 2.856,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,3 düşüşle 8.681,29 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki aşağı yönlü harekette, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıkmış olduğu iddialarına ilişkin açıklamaları etkili oldu.

Trump, dün, Kovid-19'un Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak detay paylaşamayacağını söylemişti.

ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmasının imzalanmasından kısa bir süre sonra Kovid-19 salgınının ortaya çıktığını anımsatan Trump, "Bu virüs Çin'de durdurulabilirdi. Şimdi tüm dünyada... Biz bu olanlardan mutlu değiliz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump, Çin'den yapılan ithalata yeni gümrük vergileri koyabileceğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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