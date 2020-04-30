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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı
30.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:50

New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle kötü gelen ekonomik verilerin ardından güne düşüşle başladı.

New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle kötü gelen ekonomik verilerin ardından güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,4 azalışla 24.585,57 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1'lik değer kaybıyla 2.921,30 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,6'lık düşüşle 8.907,96 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, Kovid-19 salgını nedeniyle kötü gelen ekonomik veriler etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının etkisiyle 25 Nisan ile biten haftada beklentileri aşarak 3 milyon 839 bin olurken, son 6 haftada da toplam 30 milyon 307 bine ulaştı.

Amerikalıların kişisel gelirleri, salgın nedeniyle martta aylık yüzde 2 ve kişisel tüketim harcamaları da yüzde 7,5 azaldı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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