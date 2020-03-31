New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası, güne düşüşle başladı.
31.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:50
New York borsası, güne düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,43 azalışla 22.208,42 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,45 düşüşle 2.614,34 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 7.740,06 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin devam etmesi etkili oldu.
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Kaynak: AA