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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsasında endeksler, perşembe gününe satış ağırlıklı başladı.

27.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:46
New York borsası düşüşle açıldı

borsasında endeksler, perşembe gününe satış ağırlıklı başladı.

Açılışta, endeksi yüzde 1,6 azalışla 26.526 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 2,1 düşüşle 3.053,20 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 2,64 değer kaybıyla 8.744,03 puandan işlem gördü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Kovid-19 salgını konusunda açıklama yapacağını duyurmasıyla piyasalarda sınırlı bir toparlanma görülmüş ve New York borsası çarşamba gününü karışık seyirle tamamlamıştı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler nedeniyle endekslerdeki negatif seyrin sürdüğünü belirtiyor.

Kaynak: AA

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