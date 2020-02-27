New York borsası düşüşle açıldı
New York borsasında endeksler, perşembe gününe satış ağırlıklı başladı.
New York borsasında endeksler, perşembe gününe satış ağırlıklı başladı.
Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 1,6 azalışla 26.526 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 2,1 düşüşle 3.053,20 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 2,64 değer kaybıyla 8.744,03 puandan işlem gördü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Kovid-19 salgını konusunda açıklama yapacağını duyurmasıyla piyasalarda sınırlı bir toparlanma görülmüş ve New York borsası çarşamba gününü karışık seyirle tamamlamıştı.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler nedeniyle endekslerdeki negatif seyrin sürdüğünü belirtiyor.
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Kaynak: AA