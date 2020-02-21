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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

21.02.2020 17:54 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:54
New York borsası düşüşle açıldı

borsasında endeksler, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta, endeksi yüzde 0,44 azalışla 29.146,53 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 düşüşle 3.357,30 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 değer kaybıyla 9.708,01 puandan işlem gördü.

Analistler, Çin'den yayılan koronavirüs salgınının küresel ekonomide yavaşlamaya neden olacağına ilişkin endişelerin, artan vaka sayısıyla tırmanışa geçtiğini ve endekslerin düşüşünde etkili olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA
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