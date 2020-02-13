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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsasında endeksler, güne düşüşle başladı.

13.02.2020 17:48 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:48
New York borsası düşüşle açıldı

borsasında endeksler, güne düşüşle başladı.

Açılışta, endeksi yüzde 0,39 azalışla 29.436,03 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 0,59 düşüşle 3.362,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,77 azalışla 9.657,04 puandan işlem gördü.

Çarşamba gününü rekor yükselişle tamamlayan endekslerin güne aşağı yönlü başlamasında, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişi sayısının dünya genelinde artması etkili oldu.

Kaynak: AA
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