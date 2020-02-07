New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası, dünkü rekor kapanışının ardından haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı başladı.
New York borsası, dünkü rekor kapanışının ardından haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı başladı.
Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,32 azalışla 29,286.92 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,38 düşüşle 3,334.49 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 azalışla 9,526.64 puandan işlem gördü.
Endeksler, perşembe gününü rekor yükselişle tamamlamış, Dow Jones endeksi yüzde 0,30, S&P 500 endeksi yüzde 0,33 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmişti.