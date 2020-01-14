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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

14.01.2020 17:58 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:58
New York borsası düşüşle açıldı

borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından endeksi yüzde 0,09 azalışla 2.880,88 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,12 kayıpla 3.284,18 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 değer kaybıyla 9.270,59 puan seviyelerinde seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de aralık TÜFE aylık yüzde 0,2, yıllık da yüzde 2,3 artarak beklentileri karşılayamadı.

Kaynak: AA
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