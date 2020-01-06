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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

06.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:48
New York borsası düşüşle açıldı

borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,51 azalışla 28.487,67 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,41 kayıpla 3.221,48 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,57 değer kaybıyla 8.969,42 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası oluşan jeopolitik risklerin, taraflardan gelen açıklamalarla artmaya devam ettiğini belirtti.

ABD-İran geriliminin hızlı bir şekilde tırmanmasına ek olarak 'tan gelen açıklamalar da riskleri artıran etkenlerden biri oldu. Irak'ın, yabancı kuvvetlerin ülkeden çıkarılması için yasal adımları ve prosedürleri hazırlama aşamasında olduğu belirtilirken, ABD Başkanı Donald Trump da İran ve Irak'ı tehdit etmeye devam etti.

Kaynak: AA
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