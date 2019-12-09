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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

09.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:46
New York borsası düşüşle açıldı

borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından endeksi yüzde 0,16 azalışla 27.971,45 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 kayıpla 3.141,94 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 değer kaybıyla 8.653,43 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, çarşamba ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararının piyasaların odak noktasında olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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