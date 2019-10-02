New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası, güne düşüşle başladı.
New York borsası, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 1,32 azalışla 26.222,01 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 1,12 düşüşle 2.907,40 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 1,48 değer kaybıyla 7.791,61 puanda seyrediyor.
Analistler, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırması, jeopolitik riskler ve siyasi belirsizliklerin etkisiyle pay piyasalarının negatif seyrettiğini söyledi.