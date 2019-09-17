New York borsası düşüşle açıldı

17.09.2019 16:48

New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,29 azalışla 26.998,80 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 kayıpla 2.994.15 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 değer kaybıyla 8.149,81 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırı sonrası piyasalarda negatif bir seyrin izlendiğini ifade etti.

Artan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların risk iştahını azalttığını belirten analistler, ABD, Suudi Arabistan ve İran tarafından gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası ( Fed) faiz kararının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini vurguladı.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi yüzde 0,6 ile bir yılın en yüksek artışını kaydetti.

Kaynak: AA