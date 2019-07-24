New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası, güne düşüşle başladı.
New York borsası, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,44 azalışla 27.227,78 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 kayıpla 2.998,84 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,29 düşüşle 8.227,36 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, kötü gelen şirket bilançolarının New York borsasını olumsuz etkilediğini belirtti.
Kaynak: AA
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