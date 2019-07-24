New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,44 azalışla 27.227,78 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 kayıpla 2.998,84 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,29 düşüşle 8.227,36 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, kötü gelen şirket bilançolarının New York borsasını olumsuz etkilediğini belirtti.

Kaynak: AA
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