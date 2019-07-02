New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,11 azalışla 26.688,19 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,04 kayıpla 2.963,12 puan ve Nasdaq 0,05 değer kaybıyla 8.087,47 puan seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, G20 Liderler Zirvesi'nde ABD ve Çin arasında ticaret müzakerelerine devam etme kararı çıkmasıyla dün yaşanan pozitif seyir, jeopolitik risklerdeki artışın etkisiyle bugün yerini dalgalı bir seyre bıraktı. İran yönetiminin, zenginleştirilmiş uranyum limitini nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkardığını duyurması ile gözler yeniden jeopolitik risklere çevrildi.

ABD hükümetinin, Avrupa'dan gelecek ürünlere 4 milyar dolarlık tarife uygulamakla tehdit ettiğine dair haberler de piyasalardaki risk iştahını azalttı.

Kaynak: AA