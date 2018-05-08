New York Borsası Düşüşle Açıldı
NEW New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasıyla ilgili kararından önce güne satış ağırlıklı başladı.
NEW New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasıyla ilgili kararından önce güne satış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 44,50 puan (yüzde 0,18) düşüşle 24.312,82 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 5,61 puan (yüzde 0,21) azalışla 2.667,02 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 17,24 puan (yüzde 0,24) kayıpla 7.247,97 puana geriledi.
Trump'ın nükleer anlaşmayla ilgili kararını bugün yerel saatle 14.00'te (TSİ 21.00'de) açıklaması bekleniyor.