New York Borsası Düşüşle Açıldı
NEW New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesi güne düşüşle başladı.
NEW New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesi güne düşüşle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 12,42 puan (yüzde 0,05) düşüşle 24.086,63 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 3,32 puan (yüzde 0,13) azalışla 2.651,48 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 1,35 puan (yüzde 0,02) değer kaybıyla 7.052,52 puanla yatay seviyeden açıldı.
Piyasalar, TSİ 21.00'de açıklanacak Fed'in faiz kararına odaklandı.
CME Group'a göre, piyasalar Fed'in faiz artırma olasılığını yüzde 5,7 olarak görüyor.
Öte yandan, bu yılın ocak-mart dönemi bilançosunu dün açıklayan Apple'ın yıldan yıla net kar ve gelirinde artış görülmesinin ardından şirketin hisseleri açılışta yüzde 3,6 prim yaptı.