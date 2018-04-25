New York Borsası Düşüşle Açıldı
NEW New York borsası, ABD'li büyük bankaların hisselerindeki düşüşle güne satış ağırlıklı başladı.
NEW New York borsası, ABD'li büyük bankaların hisselerindeki düşüşle güne satış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 60,43 puan (yüzde 0,25) düşüşle 23.963,70 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 9,26 puan (yüzde 0,35) azalışla 2.625,30 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 18,80 puan (yüzde 0,27) değer kaybıyla 6.988,55 puana geriledi.
Açılışta, Goldman Sachs ve JPMorgan Chase hisseleri yüzde 1,1 düşerken, Citigroup hisseleri yüzde 1,5, Morgan Stanley hisseleri yüzde 1,8 azaldı.
Dün New York borsası sert düşüşle kapanırken, endeksler yüzde 1,3 ila yüzde 1,7 arasında düşüş göstermişti.