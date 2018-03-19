New York Borsası Düşüşle Açıldı
NEW New York borsasında endeksler, teknoloji şirketleri hisselerindeki düşüşle haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı başladı.
NEW New York borsasında endeksler, teknoloji şirketleri hisselerindeki düşüşle haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 119,52 puan (yüzde 0,48) düşüşle 24.826,99 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 14,38 puan (yüzde 0,52) azalışla 2.737,63 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 67,31 puan (yüzde 0,90) değer kaybıyla 7.414,68 puana geriledi.
Açılışta Facebook'un hisse başına değeri yüzde 4,7 düşerken, Google'ın ana kuruluşu olan Alphabet'in hisseleri yüzde 2,2 geriledi.
Piyasaların bu hafta yakından takip edeceği gelişme, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 21 Mart Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı olacak.