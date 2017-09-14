New York Borsası Düşüşle Açıldı

New York borsası, ABD'de enflasyonun artış göstermesinin ardından güne satış ağırlıklı başladı.
Son dakika! DEÜ Rektörü Kasman görevden alındı
Barzani'den referandumu erteleme sinyali: Değerlendireceğiz
Okul saatlerinde yetki valide! Servislere yasal düzenleme geliyor
Ankara'da mezardan çıkartılan cenazeyi, Tunceli'de kadınlar omuzladı
Kanal yönetimi affetmedi! Mehmet Ali Erbil'i kovdular
Dünyanın en güzel kız çocuğuydu, şimdi nefes kesiyor!
Birkan'dan sonra sıra gelin adaylarında
8 aylık bebeğini kaşıkla döven anneye verilen ceza dumur etti!
Barzani'nin yapacağı referanduma Türkiye'den bir rest daha!
Beşiktaş borsada da kazandı! Hisseler yükselişe geçti
Ceza yiyen gençlerden ilginç istek! Polis memuruyla selfie yaptılar
Ve mutlu son! 50 yıl önce çalınan Herakles lahdi, nihayet Türkiye'de!
İstanbul'un ünlü okulunda bir skandal daha! Bu kez sınıfta unuttular
Rezillik! Düğün günü fuhuştan gözaltına alındı
Canlı yayında aldı eline makası, kadın sunucunun elbisesini kesti