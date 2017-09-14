New York Borsası Düşüşle Açıldı

New York borsası, ABD'de enflasyonun artış göstermesinin ardından güne satış ağırlıklı başladı.

New York Borsası Düşüşle Açıldı

New York borsası, ABD'de enflasyonun artış göstermesinin ardından güne satış ağırlıklı başladı.

Kaynak: Dunya.com