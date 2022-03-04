New York borsası düşüşle açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

New York borsası düşüşle açıldı

AA, Dilara Zengin Okay - Ekonomi
 - Güncelleme:
New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken haftanın son işlem gününde düşüşle başladı.

New York borsası, Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken haftanın son işlem gününde düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 1,08 azalışla 33.429,89 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,86 azalarak 4.325,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,51 kayıpla 13.469,46 puana indi.

Endeksler, Rusya- Ukrayna savaşının güçlü gelen istihdam raporunu gölgede bırakmasıyla açılışta negatif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam şubatta 678 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,8'e indi.

Rusya- Ukrayna savaşı varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, Rus ordusunun Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırması endişeleri artırdı.

Analistler, Ukrayna'da yaşanan gelişmelerin takip edildiğini, artan emtia fiyatları ile para politikalarına ilişkin açıklamaların da piyasaların odağında olduğunu belirtti.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Dow Jones, New York, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title