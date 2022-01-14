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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı
AA / Dilara Zengin Okay - Haberler | Ekonomi

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,81 azalışla 35.820,55 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,61 azalarak 4.630,43 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 kayıpla 14.723,8 puana indi.???????

ABD'li bankaların karışık gelen dördüncü çeyrek finansal sonuçları sonrası endeksler negatif bir seyir izledi.

Ülkenin büyük bankalarından JPMorgan Chase ile Citigroup'un geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre azalırken, Wells Fargo'nun karı artış gösterdi.

Dördüncü çeyrek bilançoları sonrası JPMorgan Chase'in hisseleri yüzde 5'in, Citigroup'un hisseleri de yüzde 2'nin üzerinde düşüş kaydetti. Wells Fargo'nun hisseleri ise yüzde 2'ye yakın değer kazandı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de perakende satışlar, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 azalarak 10 ayın en büyük düşüşünü kaydetti.

Ülkede sanayi üretimi de geçen ay piyasa beklentilerinin aksine aylık yüzde 0,1'lik düşüş gösterdi.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

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