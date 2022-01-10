New York borsası düşüşle açıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı
AA / Dilara Zengin Okay - Haberler | Ekonomi

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 140 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,39 azalışla 36.089,99 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,76 azalarak 4.641,29 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,18 kayıpla 14.760,2 puana indi.???????

Endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününün açılışında negatif bir seyir izledi.

ABD'de tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi sürerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,80'e kadar çıktı.

Analistler, yeni haftada ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yanı sıra Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı 798 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 798 lira seviyesinden işlem görüyor

 Haftaya yükselişle başlayan dolar 13,83'ten işlem görüyor

Haftaya yükselişle başlayan dolar 13,83'ten işlem görüyor

 Kripto parası olanlar dikkat! Bank of America'dan piyasaları altüst edecek uyarı

Kripto parası olanlar dikkat! Bank of America'dan piyasaları altüst edecek uyarı

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title