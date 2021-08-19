New York borsası düşüşle açıldı
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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) varlık alımlarını bu yıl azaltma olasılığının artması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantına ilişkin endişelerin etkisiyle güne düşüşle başladı.

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) varlık alımlarını bu yıl azaltma olasılığının artması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantına ilişkin endişelerin etkisiyle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,60 azalışla 34.749,44 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,47 azalarak 4.379,51 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 kayıpla 14.456,6 puan oldu.

Kovid-19 salgınında Delta varyantının hızla yayılmasının ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine dair endişeler sürerken, Fed'in son toplantısına ait tutanakların varlık alımlarının azaltılmasına bu yıl içinde başlanabileceği olasılığını artırmasıyla endeksler negatif bir seyir izlemeye devam etti.

Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), 27-28 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ait tutanaklar, Fed'in varlık alımlarını bu yıl içinde azaltmaya başlama hazırlıkları üzerinde düşündüğünü ortaya koydu. Söz konusu tutanaklarda, üyelerin çoğunun ekonominin beklendiği gibi geniş bir şekilde toparlanması koşuluyla varlık alımlarının hızını bu yıl düşürmeye başlamanın uygun olabileceği görüşünde oldukları belirtildi.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, işsizlik maaşı başvuruları 17 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 14 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 29 bin kişi azalarak 348 bine düştü ve Kovid-19 salgınının yoğun şekilde hissedildiği 14 Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise ağustosta piyasa beklentilerinin aksine 19,4 seviyesine gerileyerek düşüş göstermeye devam etti. Art arda 4 aydır düşüş gösteren endeks, Aralık 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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