New York borsası düşüşle açıldı
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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, güne düşüşle başladı.

New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 170 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,49 azalışla 34.970,81 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,34 düşüşle 4.407,40 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 azalarak 14.803,9 puan oldu.

Dün günü rekor seviyelerde tamamlayan endeksler, bugün açıklanacak Apple, Microsoft ve Alphabet gibi ABD'li büyük teknoloji firmalarının bilançoları öncesi negatif bir seyir izledi.

Analistler, şirketlerin bilançolarının yanı sıra bugün başlayacak ve iki gün sürecek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının da yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, dayanıklı mal siparişleri haziranda aylık yüzde 0,8 artışla beklentilerin altında yükseliş kaydetti.

S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi ise mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 artarak rekor artış gösterdi.

Ayrıca, Uluslararası Para Fonu (IMF) bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 6 olarak korudu. Gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini ise yüzde 4,4'ten yüzde 4,9'a yükselten IMF, geçici fiyat baskılarının daha kalıcı hale gelme riski olduğunu ve merkez bankalarının önleyici tedbirler alması gerekebileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Dolar 8,57 seviyelerinden işlem görüyor
Dolar 8,57 seviyelerinden işlem görüyor
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