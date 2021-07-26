New York borsası düşüşle açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,14 azalışla 35.011,83 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,10 düşüşle 4.407,30 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 azalarak 14.809,2 puan oldu.

ABD'de güçlü gelen şirket bilançolarının etkisiyle geçen haftayı rekor seviyelerde tamamlayan endeksler, veri gündeminin yoğun olacağı yeni haftanın ilk işlem gününde aşağı yönlü bir seyir izledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin endişeler devam ederken, Çin ile ABD arasındaki gerilim de piyasaları olumsuz etkiledi.

Analistler, Tesla, Apple, Microsoft, Alphabet başta olmak üzere bu hafta ABD'li şirketlerin ikinci çeyrek bilançolarının takip edileceğini belirtti.

Yoğun veri gündeminin yanı sıra ABD Merkez Bankasının (Fed) temmuz ayı toplantısının da yatırımcıların odağında olacağı kaydedildi. Analistler, Fed'in varlık alımlarını azaltmayı konuştuğu bir ortamda, yapılacak her türlü yönlendirmenin pay piyasaları fiyatlamalarında etkili olacağını ifade etti.

Geçen hafta yüzde 1,13 ile yaklaşık 5 ayın en düşük seviyesini kaydeden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 1,27 civarında gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Abdurrahman Bulut
Magazin Buse Varol Yusuf Güney Fatma Girik Seren Serengil
Spor Burak Elmas Alper Yılmaz Hakan Reçber Gedson Fernandes Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
New York borsası düşüşle açıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 17:01:47. #1.16#

title