New York borsası düşüşle açıldı
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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, güne düşüşle başladı.

New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,32 azalışla 34.822,81 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 düşüşle 4.364,60 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 azalarak 14.633,3 puan oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın "güvercin" tondaki açıklamalarının ardından dün karışık bir seyir izleyen endeksler, bugün açılışta düşüş kaydetti.

Powell, ABD Kongresi'ndeki Para Politikası Raporu sunumunun ilk gününde, ekonominin politika değişikliği için ulaşması gereken hedeflerden hala uzakta olduğunu belirterek, gelecek toplantılarda varlık alımına ilişkin tartışmaların devam edeceğinin sinyalini vermişti.

Ayrıca Powell, enflasyonun kayda değer bir şekilde arttığını ve muhtemelen ılımlı hale gelmeden önce gelecek aylarda yüksek kalmaya devam edeceğini ifade etmişti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 10 Temmuz ile biten haftada beklentiler ile paralel olarak 360 bine geriledi. Böylece, başvurular yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkili olduğu 14 Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.

Kovid-19 salgınında delta varyantı ve küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeler etkili olmaya devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,31 seviyelerine geriledi.

Analistler, Fed Başkanı Powell'ın bugün ABD Senatonun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde devam edecek sunumunun yatırımcılar tarafından takip edileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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