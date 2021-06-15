New York borsası düşüşle açıldı
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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

New York borsası, güne düşüşle başladı.

New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 114 puan ve yüzde 0,33 değer kaybıyla 34.281 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,12 azalışla 4.250 puanda ve Nasdaq endeksi önceki kapanışın yüzde 0,30 altında 14.132 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanacak faiz kararı öncesi yükseliş eğiliminde hareket eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ve Çin'e yönelik çeşitli konulardaki önlem söylemlerinin ikili ilişkilerde tansiyonu artırabileceği endişelerinin pay piyasalarını baskıladığını söyledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde 0,8, yıllık bazda ise yüzde 6,6 artarak piyasa öngörülerini geride bıraktı.

Sanayi üretiminin aylık bazda yüzde 0,8 arttığı ülkede, kapasite kullanım oranı da yüzde 75,2'ye çıktı.

Öte yandan, perakende satışlar yüzde 1,3 azalışla beklentileri karşılamazken, New York Fed imalat sanayi 17,4'ye geriledi.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa turundan gelecek haber akışının piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam edebileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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