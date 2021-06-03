New York borsası düşüşle açıldı
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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

New York borsası, güne düşüşle başladı.

New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 210 puan ve yüzde 0,61 azalışla 34.389 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,81 düşüşle 4.174 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,11 gerileyerek 13.607 puana indi.

Analistler, ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdam verilerinin 978 bin ile beklentileri oldukça aşmasının enflasyonist endişeleri beslediğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ABD'de yükselen enflasyona karşın para politikasında olası değişiklik için iş gücü piyasasındaki gelişmeleri de dikkate aldığını bildiren analistler, iş gücü piyasasının da düzelmeye başlamasının Fed'i beklenenden önce adım atmaya zorlayabileceğini aktardı.

Veri sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2 baz puandan fazla artarak 1,61 seviyesine çıkarken, doların küresel para birimleri karşısında değer kazandığına dikkati çeken analistler, söz konusu durumun altın ve gümüşün ons fiyatını baskıladığını ifade etti.

Altının ons fiyatı ADP özel sektör verisinin açıklanmasının ardından yüzde 1,3 düşüşle 1.868 seviyesine gerilerken, gümüşün onsu yüzde 2,2 azalışla 27,2 dolara indi.

Öte yandan, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 385 bin ile Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 70,4'e çıkarak tarihi zirvesini yenilerken, bileşik PMI 68,7'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 525 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 525 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,62'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,62'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 527 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 527 liradan işlem görüyor
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New York borsası düşüşle açıldı - Haberler Ekonomi
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