New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 130 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,39 azalışla 33.926,86 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,56 düşüşle 4.187,80 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,69 azalarak 13.984,77 puandan işlem görmeye başladı.

İyi gelen ekonomik veriler ve şirket finansal sonuçlarının ardından dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, bugün açılışta negatif bir seyir izledi.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,4 ile beklentilerin üzerinde büyürken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomik faaliyetteki canlanma enflasyon endişelerini artırdı.

Artan enflasyon endişeleri ile ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeniden yükseliş eğilimine geçerek dün yüzde 1,68'e kadar yükseldi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri bugün ise yüzde 1,63 civarında seyretti.

Ülkede bugün açıklanan veriler de güçlü bir seyir izlerken, kişisel gelirler, ekonomik destek paketi kapsamında sağlanan nakit yardımlarının etkisiyle martta rekor seviyede artış gösterdi. ABD'de kişisel gelirler martta bir önceki aya kıyasla yüzde 21,1'lik artış kaydetti. Kişisel tüketim harcamaları da martta aylık yüzde 4,2 artarak Haziran 2020'den bu yana en yüksek artışı gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin