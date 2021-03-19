New York borsası düşüşle açıldı
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New York borsası düşüşle açıldı

19.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:05
New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,99 azalışla 32.538,30 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,58 düşüşle 3.892,75 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,13 azalarak 13.099,40 puandan işlem görmeye başladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başlangıcında büyük bankalar için uygulamaya koyduğu ek kaldıraç oranındaki (SLR) geçici değişikte uzatmaya gitmeyeceğini duyurmasının ardından endeksler negatif bir seyir izledi.

Hazine tahvili piyasasında Kovid-19 salgınından kaynaklanan gerilimleri hafifletmek, hanehalkı ve işletmelere kredi sağlamayı teşvik etmek için geçen yıl SLR'de hazine tahvilleri ve merkez bankası rezervleri hariç tutulacak şekilde geçici olarak değişikliğe giden Fed, söz konusu değişikliğin planlandığı gibi 31 Mart'ta sona ereceğini açıkladı.

Devam eden enflasyon endişeleri ve tahvil faizlerindeki yükseliş de piyasaların odağındaki yerini korurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,74 civarında seyretti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 1,75'e kadar tırmanarak Ocak 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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