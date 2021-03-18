New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 azalışla 32.991,26 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,63 düşüşle 3.949,08 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,27 azalarak 13.353,67 puandan işlem görmeye başladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkan kararlar sonrası dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle bugün açılışta teknoloji hisselerinin öncülüğünde negatif bir seyir izledi.

Tahvil faizlerindeki yükseliş piyasalarda endişe kaynağı olmaya devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,75'e kadar tırmanarak Ocak 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Fed, dün beklentiler doğrultusunda faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, ekonomiye ilişkin tahminlerini revize etti.

ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 4,2'den yüzde 6,5'e yükselten Fed, bu yıla ilişkin enflasyon tahminini de yüzde 1,8'den yüzde 2,4'e çıkardı. Fed'in fonlama oranına ilişkin medyan beklentisi ise 2021, 2022 ve 2023 yılları için yüzde 0,1 olarak belirlenirken, uzun dönem ortalama faiz beklentisi yüzde 2,5 oldu.

Fed Başkanı Powell faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, ekonomiye ihtiyaç duyduğu desteği gerektiği sürece sağlamaya devam edeceklerini belirtti. Kayda değer bir ilerleme görene kadar varlık alımlarına mevcut hızda devam edeceklerini söyleyen Powell, mevcut para politikası duruşunun uygun olduğunun altını çizdi.

Powell, ekonomik faaliyetin normale dönmeye devam etmesiyle harcamalarda hızlı bir toparlanma olması halinde ise fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı görülebileceğini ancak fiyatlardaki tek seferlik artışların enflasyon üzerinde yalnızca geçici etkilerinin muhtemel olduğunu ifade etti.

Analistler, Fed'in enflasyon endişelerinin farkında olduğu ancak bunun geçici olacağı vurgusunu güçlendirdiğini belirterek, açıklamaların piyasalardaki enflasyon endişelerini yatıştırmaya yetmediğini belirtti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 13 Mart ile biten haftada piyasa beklentilerinin aksine artış göstererek 770 bine yükseldi.

Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise martta 51,8 seviyesine yükselerek yaklaşık 50 yılın en güçlü büyümesini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin