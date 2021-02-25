New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,11 azalışla 31.927,75 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 düşüşle 3.912,83 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,58 azalarak 13.519,36 puandan işlem görmeye başladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon ve tahvil faizlerine ilişkin artan endişeleri yatıştırıcı açıklamalarının ardından dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, bugün açılışta beklenenden iyi gelen ekonomik verilere rağmen düşüş gösterdi.

Endekslerdeki aşağı yönlü harekette, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi ile teknoloji hisselerindeki düşüş etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Şubat ile biten haftada piyasa beklentilerinin üzerinde artış göstererek 730 bine düştü. Böylece, işsizlik maaşı başvuruları 3 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Ülkede dayanıklı mal siparişleri de ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 artışla 256,6 milyar dolara çıkarak beklentileri geride bıraktı.

ABD ekonomisinin 2020'nin dördüncü çeyreğinde kaydettiği büyüme hızı ise yüzde 4'ten yüzde 4,1'e revize edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin