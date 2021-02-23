New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'daki sunumu öncesi güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,21 azalışla 31.456,73 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,68 düşüşle 3.850,22 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 2,06 azalarak 13.254,42 puandan işlem görmeye başladı.

Dünü karışık seyirle tamamlayan endeksler, bugün açılışta teknoloji hisselerinin öncülüğünde düşüş gösterdi.

ABD'de Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yarım milyon eşiğini geçti. Salgında mutasyon riski, aşılama çalışmaları ve ekonomideki toparlanmaya ilişkin soru işaretleri piyasaların odağında yer almaya devam ediyor.

Kovid-19 salgınının etkilerine yönelik ekonomik destek paketi de gündemdeki yerini korurken, ABD Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketini onayladı. Söz konusu paketin hafta sonuna doğru Temsilciler Meclisi'nden geçmesi bekleniyor.

Analistler, ABD'de artan tahvil faizlerine ilişkin endişelerin yanı sıra piyasalarda bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin Senato'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yapacağı sunumun takip edileceğini belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin