New York borsası düşüşle açıldı
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New York borsası düşüşle açıldı

17.02.2021 17:57 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:00
New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,37 azalışla 31.406,07 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,52 düşüşle 3.912,03 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,01 azalarak 13.906,02 puandan işlem görmeye başladı.

Endekseler, beklenenden iyi gelen ekonomik verilere rağmen negatif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, ocakta aylık yüzde 5,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

Ülkede sanayi üretimi de ocakta aylık bazda yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Üretici Fiyat Endeksi ise (ÜFE) ocakta aylık yüzde 1,3 artarak Aralık 2009'dan bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösterdi.

Analistler, tüketici harcamaları ile üretici fiyatlarındaki artışın enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, piyasalarda bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 26-27 Ocak'ta düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanakların takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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