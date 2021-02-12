New York borsası düşüşle açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

New York borsası düşüşle açıldı

12.02.2021 18:09 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:12
New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,06 azalışla 31.413,29 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 düşüşle 3.907,88 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 azalarak 13.972,33 puandan işlem görmeye başladı.

Analistler, veri gündeminin sakin olduğunu, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyri ile salgına yönelik ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin piyasalar tarafından takip edileceğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, dün 100 milyonu Pfizer'dan, 100 milyonu da Moderna'dan olmak üzere toplam 200 milyon doz ilave Kovid-19 aşısı siparişi verdiklerini açıkladı.

Son anlaşmalarla ABD yönetimi toplamda 600 milyon doz Kovid-19 aşısı almayı garanti altına almış olurken, yaklaşık 300 milyonluk nüfusun ikişer doz Kovid-19 aşısı vurulmasına yetecek kadar aşının ülkeye tedarik edileceği kaydedildi.

Ekonomik destek paketi tarafında ise ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dün işsizlik programlarının süresi dolmadan paketin onaylanmasını beklediğini ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Özcan Deniz Hande Erçel Seren Serengil
Spor Ali Koç Arda Turan Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Türk Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: New York borsası düşüşle açıldı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 18:23:38. #1.16#
title