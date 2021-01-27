New York borsası düşüşle açıldı
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New York borsası düşüşle açıldı

27.01.2021 17:51 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:54
New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısından çıkacak kararlar öncesinde güne düşüşle başladı.

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısından çıkacak kararlar öncesinde güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,96 azalışla 30.640,97 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,16 düşüşle 3.805,03 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,23 azalarak 13.458,57 puandan işlem görmeye başladı.

Endeksler, Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar öncesinde negatif bir seyir izledi.

Analistler, Fed'in faizleri değiştirmesinin beklenmediğini belirtirken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında gelecek dönem politikalarına ilişkin ipuçlarının aranacağını kaydetti.

Ayrıca, Apple, Facebook ve Tesla gibi büyük teknoloji şirketlerinin bugün açıklanması beklenen çeyreklik bilançolarının da piyasaların odağında olacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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