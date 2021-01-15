New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,65 azalışla 30.790,46 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,40 düşüşle 3.780,40 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,06 azalarak 13.105,26 puandan işlem görmeye başladı.

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın dün açıkladığı 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketine rağmen endeksler, söz konusu paketin ABD Kongresi'nden geçip geçemeyeceğine ilişkin endişelerin etkisiyle negatif bir seyir izledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomik krizle mücadele için 1,9 trilyon dolarlık yardım paketi önerisi sunan Biden, 400 milyar doların doğrudan salgınla mücadeleye ve aşı dağıtımına ayrılacağını, eyalet ve yerel yönetimlere de bütçe açığını kapatmaları için 350 milyar dolar kaynak aktarılacağını bildirdi.

Belirli bir gelir seviyesinin altındaki Amerikalılara 3. kez nakit para yardımı yapılması önerilen kurtarma paketinde, daha önce 600 dolar nakit yardım gönderilen Amerikalılara bu sefer 1.400 dolar verilmesinin planlanıyor.

Söz konusu pakette, haftalık işsizlik yardımının 400 dolara çıkarılması öngörülürken, federal asgari ücretin saatlik 15 dolara çıkarılması, küçük işletmelere de 440 milyar dolarlık kaynak aktarılması hedefleniyor.

Öte yandan ABD'de bugün büyük bankaların dördüncü çeyrek bilançoları açıklandı. JPMorgan Chase'in 2020 yılının dördüncü çeyreğindeki net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 12,1 milyar dolar olurken, Citigroup'un net karı aynı dönemde yüzde 7 azalarak 4,6 milyar dolara geriledi. Wells Fargo'nun ise geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 2,9 milyar dolara çıktı.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre perakende satışlar, geçen yılın aralık ayında aylık yüzde 0,7 azalarak son 3 aydaki düşüşünü sürdürdü. ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, sanayi üretimi ise geçen yıl aralıkta aylık yüzde 1,6 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde bir yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin