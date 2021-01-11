New York borsası düşüşle açıldı
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New York borsası düşüşle açıldı

11.01.2021 17:55 | Son Güncelleme: 11.01.2021 17:58
New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,83 azalışla 30.839,92 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,87 düşüşle 3.791,32 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,15 azalarak 13.050,37 puandan işlem görmeye başladı.

Geçen hafta rekor seviyelere yükselen endekslerdeki negatif seyirde, ABD iç politikasına ilişkin gelişmeler etkili oldu.

Ülkede geçen hafta yaşanan Kongre baskınının ardından baskının sorumlusu olarak gösterilen ABD Başkan Donald Trump'ın Kongre'de azledilmesi yoluyla görevden alınması tartışılırken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Trump'ın görevden alınması sürecini işletmemesi durumunda azil sürecine derhal başlayacaklarını açıkladı.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik sağlanacak destekler de piyasaların odağındaki yerini korudu. ABD Başkanlığı'na seçilen Joe Biden'ın perşembe günü yönetiminde sağlanacak ekonomik destek paketine ilişkin detayları açıklaması beklenirken, Biden, geçen hafta ekonomik destek paketinin "trilyon dolar" seviyesinde olacağını belirtmişti.

Analistler, piyasaların yeni haftada Tump'ın azil süreci, ekonomik destek paketine ilişkin gelişmeler ve geçen yılın aralık ayına ait enflasyon verisini takip edeceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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