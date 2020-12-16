New York borsası düşüşle açıldı
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New York borsası düşüşle açıldı

16.12.2020 18:03 | Son Güncelleme: 16.12.2020 18:06
New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi güne düşüşle başladı.

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 azalışla 30.154,13 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 düşüşle 3.689,80 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 azalarak 12.576,72 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketi beklentisi ve beklenenden kötü gelen perakende satış verisi etkili oldu.

Cumhuriyetçi ve Demokrat vekillerden oluşan bir grubun, hafta başında 908 milyar dolarlık teşvik paketinin ikiye bölündüğü yeni bir planı açıklamasının ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dün ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ı, Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer'i ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Kevin McCarthy'yi bütçe ile Kovid-19 destek paketini görüşmeye davet etti.

Amerikan siyasi haber sitesi Politico'da yer alan bir haberde, yaklaşık 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketine ilişkin görüşmede anlaşmanın eşiğine gelindiği belirtildi.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede perakende satışlar, kasımda aylık yüzde 1,1 azalarak piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bu yılki son toplantısından çıkacak kararlar ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Fed'in yılın son toplantısında faizlerde bir değişiklik yapması beklenmezken, karar metni ve Powell'ın açıklamalarında piyasaları destekleyici sözle yönlendirmelerin olabileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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