New York borsası düşüşle açıldı
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New York borsası düşüşle açıldı

11.12.2020 17:53 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:53
New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,19 azalışla 29.942,34 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,45 düşüşle 3.651,60 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,47 azalarak 12.347,27 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki devam eden artış ve salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketine ilişkin belirsizlik etkili oldu.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan destek paketine ilişkin müzakerelerde henüz bir uzlaşı sağlanamadı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dün yaptığı açıklamada, destek paketi görüşmelerinde "büyük ilerleme" sağlandığını ifade etti. Pelosi, müzakerelerin Noel'e kadar sürmesi olasılığını da gündeme getirdi.

Cumhuriyetçiler ve Demokratların, eyalet ve yerel yönetimlere yönelik destekler, işsizlik yardımları ile doğrudan destek ödemeleri gibi konularda anlaşamadığı belirtiliyor. Yeni bir destek paketinin geçmemesi halinde milyonlarca Amerikalı yeni yılda işsizlik yardımlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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