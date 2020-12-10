New York borsası düşüşle açıldı
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New York borsası düşüşle açıldı

10.12.2020 17:53 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:57
New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,44 azalışla 29.937,78 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,46 düşüşle 3.655,90 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,64 azalarak 12.260,56 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki negatif seyirde, haftalık işsizlik maaşı başvurularındaki yükseliş etkili oldu.

ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 16 milyona yaklaşırken, vaka sayılarındaki hızlı artış tedbirlerin yeniden sıkılaştırılmasına ve ekonomik toparlanmaya ilişkin endişelerin artmasına neden oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 5 Aralık ile biten haftada 853 bin seviyesine yükselerek beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Söz konusu dönemde haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Kovid-19 vakalarındaki artış, yeniden sıkılaştırılan önlemler ve mali desteğin yetersizliğinin etkisiyle eylül ayı ortalarından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan destek paketine ilişkin beklentiler de piyasaların odağında olmaya devam etti.

Ekonomik destek paketine ilişkin görüşmelerde henüz bir anlaşmaya varılamazken, Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell dün ilave mali destek konusunda Cumhuriyetçiler ve Demokratların hala bir anlaşma arayışında olduğunu belirtti.

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi, ülkedeki federal kurumların 11 Aralık Cuma günü itibarıyla kapanmasını önleyecek bir haftalık geçici bütçe tasarısını dün onayladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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